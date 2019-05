Encore des gros noms pour Bonjour la visite

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Pour sa 17e année, Bonjour la visite se dépasse encore en attirant Les Brothers, menés par Jason Roy Léveillé, et autre spectacle de l’ex-académicienne Annie Villeneuve.

Le comité organisateur et les partenaires ont dévoilé jeudi soir la programmation de l’édition du 1erau 4 août prochain, chez Olivier Kamouraska Chrysler.

Bon an mal an, de 8000 à 10 000 festivaliers participent à l’événement de Saint-Pascal. « Le festival rend très fière la MRC, c’est une activité à caractère régional, qui fait rayonner l’ensemble du Kamouraska », a rappelé le préfet suppléant Jean Dallaire.

Édith Lévesque agit comme présidente cette année et a souligné l’apport exceptionnel des bénévoles – ils sont plus de 120 – et du comité organisateur, dont l’expérience aide grandement au succès de l’événement.

Programmation

Cette année, en musique, le festival accueillera le jeudi soir Backstage, le vendredi soir Rock On et Les Brothers avec Jason Roy Léveillée, Simon Morin, Jonny Arsenault et Dominic Dagenais. Le samedi, ce sera le tour du duo Hit Parade, des feux d’artifices, puis d’Alter Ego avec un nouveau spectacle et Denom. Annie Villeneuve clôturera le festival le dimanche.

Les activités habituelles auront lieu, soit la danse en ligne, les tournois de Poker, pétanque, tennis, soccer, volley-ball de plage et balle donnée, les soupers commandités et le coin jeunesse, avec Cirque insolite, des petits bateaux et une glissade et son canon à mousse.

En nouveauté cette année, le comité souhaite prendre un virage vert, dont les actions seront dévoilées prochainement. Aussi les gens pourront acheter leurs billets d’entrée et de repas sur le web via la plateforme sécurisée Weezevent. Le prix du bracelet pour quatre jours a été fixé à 20 $ en prévente et 25 $ hors prévente, un bracelet sera aussi vendu pour les enfants pour 9 $. Tous les détails sur www.festivalbonjourlavisite.com