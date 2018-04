Encore des écoles fermées

Le mauvais temps qui se poursuit force encore la fermeture de certaines écoles aujourd’hui dans la région.

Parmi les établissements fermés pour la journée, mentionnons le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, l’École polyvalente de La Pocatière, l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal et les Centres d’éducation des adultes de La Pocatière et Saint-Pascal. En ce qui concerne les écoles primaires de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et les Centres de formation professionnelle, ils sont fermés pour l’avant-midi.

Dans L’Islet, toutes les écoles de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud sont ouvertes aujourd’hui.

Routes

Les principales routes de la région sont actuellement enneigées ou partiellement enneigées avec une bonne visibilité, à l’exception de la route 204 entre Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile où la chaussée est glacée. Plus d’information à Quebec511.info.