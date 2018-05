Émile Alain étudiera à Wyoming Seminary en septembre prochain

Crédit photo : Courtoisie

Il en rêve depuis des années, c’est maintenant chose faite, Émile Alain de Saint-Pascal poursuivra sa carrière d’étudiant/athlète à Wyoming Seminary en Pennsylvanie, dès septembre prochain.

La famille a fait le processus des Prep Schools américains en compagnie de Sylvain Hallé, consultant hockey de la région de Montréal (hockeystudents.com). « Je suis content d’avoir franchi toutes les étapes (évaluation au niveau scolaire, entrevue en anglais, test d’entrée pour les Prep Schools), mais tout le travail fait en compagnie de ma famille et de Sylvain Hallé en valait la peine » de dire Émile. Les Blue Knights de Wyoming Seminary compte huit Québécois dans leur formation et dispute entre 35 et 45 matchs par saison. L’école a de plus une excellente réputation sur le plan académique. « Je m’en vais à Wyoming Seminary pour deux ans et après j’espère faire le saut dans une université américaine dans la NCAA. Le message que je souhaite envoyer, c’est qu’il est possible même en région d’aller étudier et jouer au hockey aux États-Unis après le secondaire 5. C’est une ouverture sur le monde avec tous les étudiants étrangers que comptent les Prep Schools américains, » de conclure Émile Alain.

Émile devra se rapporter à Wyoming Seminary autour du 20 août. La première semaine en sera une de découverte avec tous les nouveaux arrivants et les « vétérans » étudiants feront leur entrée la semaine suivante.