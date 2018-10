Éloquence, sensibilité et fougue

Crédit photo : Courtoisie

Amoureux de la langue française, les spectacles du vendredi 19 et du samedi 20 octobre sauront certainement vous plaire. Émile Proulx-Cloutier et Cyrano de Bergerac vous livreront des textes tantôt sensibles, tantôt drôles, mais toujours poignants avec grande éloquence.

Émile Proulx-Cloutier nous entraîne dans une puissante déferlante de mots, de musique et d’émotions avec son nouvel album « Marée Haute ». Piano, contrebasse, violoncelle électrique, basse, piano électrique, trombone, mandoline, violon, synthétiseur, clarinette et clarinette basse, ainsi que deux batteries et deux ensembles de percussions forment l’imposant attirail de l’auteur-compositeur-interprète et de ses deux musiciens. Venez vibrer avec cet interprète sans pareil le vendredi 19 octobre 20 h dans l’intimité de la salle Promutuel Assurance.

Depuis plus de 120 ans, chaque génération a été séduite par la grandeur d’âme, l’héroïsme, la sensibilité, l’humour ravageur et l’arrogance de ce fameux Cyrano. Neuf comédiens de haut calibre font revivre avec émotions ce triangle amoureux intemporel, qui actualise le complexe de Cyrano. Comme plusieurs d’entre nous, Cyrano manque de confiance et d’estime en soi. En plus, l’époustouflante scénographie saura en ravir plus d’un : quelques combats d’épées, des décors mobiles et inventifs, des costumes d’époque et une musique inspirante complètent le tableau de ce spectacle présenté le samedi 20 octobre 20 h à la salle Edwin-Bélanger.