Elle joue à la pétanque à 102 ans

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Le club de pétanque Le 10-90 L’Islet nous apprenait récemment que la région de Côte-du-Sud compte une joueuse de pétanque âgée de rien de moins que 102 ans. Mme Marie May Coulombe joue depuis 1985 et est même une excellente pointeuse pour son équipe.

Rencontrée à son appartement de Montmagny, Mme Coulombe indiquait au Placoteux qu’elle gardait sa forme physique et mentale grâce à la pétanque. Elle joue plusieurs fois par semaine à Montmagny et se sent à peine fatiguée lors des tournois qui peuvent durer plusieurs heures. « Le secret, c’est de ne pas rester assise dans son fauteuil », résume-t-elle. Le loisir qu’elle pratique la garde en forme, mais aussi demande de la concentration qui lui permet « de garder ses facultés », souligne-t-elle. La dame est autonome, se fait à manger et entretient son logement. Elle a conduit son véhicule jusqu’à tout récemment.

Lorsque les autres joueurs de pétanque apprennent qu’elle est âgée de 102 ans, ils n’en reviennent pas et lui disent qu’elle est leur « idole. » Ils souhaitent tous être aussi en forme à cet âge.

Le club de pétanque de L’Islet compte 52 joueurs dont la plus jeune, Charlie Talbot, est âgée de 10 ans et le doyen est M. George Chouinard, âgé de 88 ans. Le premier tournoi régional a lieu le samedi 1erjuin au chalet du camping Rocher Panet (inscription de 10 h à 11 h). Quelques places sont toujours disponibles les mardis et jeudis pour tous ceux qui souhaitent s’y joindre.