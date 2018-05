Les Éleveurs de porcs du Québec saluent le savoir-faire et la créativité de Fou du cochon et Scie

Crédit photo : Courtoisie Fou du cochon & Scie.

Les Éleveurs de porcs du Québec souhaitent féliciter Fou du cochon et Scie et Les Viandes biologiques de Charlevoix pour les six prix remportés lors de l’un des plus prestigieux concours de saucissons au monde, Saucicréor. La 31e édition du concours a permis à cinq saucissons d’ici de se démarquer parmi plus de 200 produits évalués.

La consécration de Fou du cochon et Scie et de Les Viandes biologiques de Charlevoix a de quoi réjouir David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec : « Nous sommes extrêmement fiers de voir des artisans d’ici qui fabriquent des produits exceptionnels à partir du porc québécois se distinguer dans des concours à l’international. Leur savoir-faire, leur créativité et le soin méticuleux qu’ils y mettent leur ont permis de se tailler une place parmi les grands, et c’est totalement mérité. Ce succès rejaillit sur tous les artisans locaux, ainsi que sur les éleveurs de porcs du Québec. »

Un jury français, formé de retraités de la profession, a décerné à l’entreprise Fou du cochon et Scie un Saucisson d’or, soit la plus prestigieuse distinction du concours, pour le saucisson Grelot des battures. Fou du cochon et scie a aussi reçu une médaille d’or pour ce saucisson certifié biologique qui ne contient aucun nitrite et qui est le seul au monde à utiliser exclusivement du sel de mer dans sa fabrication, ainsi qu’une médaille d’argent pour leur saucisson certifié biologique à la luzerne.

Les artisans de chez Les Viandes biologiques de Charlevoix ont pour leur part raflé deux médailles d’or pour leur saucisson au champignon sauvage et celui au fromage bleu le Ciel de Charlevoix, ainsi qu’un prix d’excellence pour leur saucisson à la muscade et aux noisettes.

À elles deux, Fou du cochon et Scie et Les Viandes biologiques de Charlevoix ont obtenu toutes les médailles d’or et d’argent remises dans la catégorie Créativité & Originalité — saucisse sèche.