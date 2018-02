Des élèves de Bon-Pasteur veulent réaliser une vraie version de leur robot en blocs Lego

Crédit photo : Maxime Paradis

Des élèves de l’équipe de robotique les Pionniers de l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet ont de grandes ambitions. Ils rêvent de trouver le financement nécessaire pour réaliser leur « Éboueur des battures », dont le prototype monté en blocs Lego leur a permis de remporter la première place lors de la finale régionale de la compétition First Lego League de Québec.

C’est sous la thématique du cycle anthropique de l’eau, c’est-à-dire le cycle de l’eau destiné à la consommation, que se déroulait la compétition First Lego League cette année. Pour leur deuxième participation, l’équipe de robotique les Pionniers a décidé de créer un « Éboueur des battures », un robot destiné au ramassage des déchets de plastiques en bordure du fleuve. Ce plastique récolté doit ensuite être transformé pour fabriquer des « Éco-Lego. »

« Leur inspiration a été Boyan Slat, ce jeune écologiste néerlandais qui a imaginé, à l’âge de 18 ans, “The Ocean Cleanup”, une plateforme fonctionnant à l’énergie solaire qui doit s’attaquer aux continents de Plastique dans les océans », d’indiquer Isabelle Gamache, enseignante responsable de l’équipe aux côtés d’Éric St-Pierre.

Créer un prototype

Tout comme le jeune Slat, dont le projet doit voir le jour cette année en 2018, les élèves de l’équipe robotique les Pionniers rêvent de voir leur robot se réaliser. « On aimerait que le projet devienne mondial et que Lego nous aide à financer la conception de notre robot », d’indiquer Gustave Lapointe-Gamache, un des douze élèves faisant partie de l’équipe.

Et pourquoi pas? Déjà, la Dre Lyne Morissette, une scientifique de renommée mondiale qui a appuyé les jeunes dans la création de leur prototype, aurait fait des démarches auprès de l’entreprise Lego au Danemark afin de les informer des possibilités qu’offre le plastique récolté sur les berges dans la création de nouveaux blocs.

De plus, lors de la finale de la First Lego League tenue à Québec, il y a plus d’une semaine, non seulement les juges ont été séduits par le prototype en lego des élèves, mais le maire Régis Labeaume lui-même se serait montré très intéressé à savoir si cet « éboueur » allait voir le jour.

Enfin, devant cet engouement, les Pionniers ont décidé d’approcher l’École de technologie supérieure (ETS) à Montréal pour qu’ils évaluent le coût de réalisation d’un robot à partir de leur prototype en lego. « Au départ, on pensait surtout au projet dans la cadre de notre participation à la compétition, mais là on voit tout le potentiel que notre robot a et on aimerait que ça aille beaucoup plus loin », de mentionner une des élèves, Ariane Fournier.

Finale provinciale

Mais bien avant que leur robot passe des legos à la réalité, les élèves de Bon-Pasteur ont du pain sur la planche. Le 26 mars, l’équipe de robotique les Pionniers doit participer à la finale provinciale de la First Lego League à Montréal. D’ici là, ils continueront de raffiner leur projet en développant leurs premiers « Éco-Lego » qui seront conçus par une imprimante 3D fournie par Accroc de la techno et du fil de plastique recyclé.

Mais qu’ils gagnent ou non à Montréal, Isabelle Gamache et Éric St-Pierre assurent qu’ils feront tout ce qu’ils peuvent pour que ce projet aboutisse et que le prototype ne finisse pas dans la boîte, avec les autres Legos. « Est-ce qu’on en fera une entreprise-école, ou est-ce qu’on essaiera de soumettre notre prototype à des ingénieurs? Tout est sur la table », de conclure l’enseignante.