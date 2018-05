Des élèves en cheminement d’autonomie fonctionnelle à la rescousse des chats

Crédit photo : Courtoisie

Les élèves d’une classe de cheminement d’autonomie fonctionnelle (CAF) de l’École polyvalente de La Pocatière ont décidé d’en faire davantage pour venir en aide aux chats du refuge Chez Aurèlie de L’Islet. Dans le cadre d’un projet entrepreneurial, ils ont amassé plus de 1000 $ par la vente de jouets pour chats confectionnés à partir de matières recyclées.

Intitulé Cafélin (CAF faisant référence à l’acronyme de la classe), ce projet entrepreneurial a débuté l’automne dernier après qu’une des huit élèves du groupe ait perdu son chat. « On a fait des recherches sur internet pour le retrouver. Les élèves et les intervenantes ont constaté que le nombre de chats perdus ou abandonnés était plutôt nombreux. Et c’est comme ça qu’on est tombé sur la page Facebook du refuge Chez Aurèlie », d’indiquer Mme Josée Rousseau, technicienne en éducation spécialisée.

Si l’élève en question n’a malheureusement pas retrouvé son chat, une idée a tout de même émergé de ce triste événement. « On a décidé de se lancer dans la création de jouets pour chats à partir de matériel recyclé et de verser les revenus de la vente au refuge Chez Aurèlie pour qu’il puisse continuer d’offrir des soins aux chats abandonnés en attente d’adoption », d’ajouter Josée.

Pour arriver à ce résultat, 600 jouets différents ont été confectionnés par les élèves du CAF et les intervenantes, ainsi que 250 signets aimantés arborant la photo d’un des chats du refuge Chez Aurèlie. L’essentiel de la vente s’est déroulé au sein de l’École polyvalente lors d’un kiosque tenu avant Noël. Récemment, ils ont pu remettre 1000 $ à Julie Caron et David Huot, propriétaires du refuge Chez Aurèlie.

Éducation, sensibilisation et reconnaissance

Le projet Cafélin a aussi été l’occasion pour les élèves du CAF de tenir un kiosque informatif portant sur l’abandon des chats et les effets de la non-stérilisation. Le but de l’exercice était de sensibiliser les élèves et le personnel de l’École polyvalente à ces problématiques. Le kiosque a été tenu en compagnie des propriétaires du refuge chez Aurèlie.

De plus, une visite Chez Aurèlie a également été organisée pour les élèves du CAF où il a été possible pour eux de participer aux soins des chats et de mieux comprendre le fonctionnement d’un refuge. D’autres visites sont prévues incessamment.

Enfin, le projet s’est également distingué lors de la finale locale du Défi OSEntreprendre, le 17 avril dernier, en remportant le prix dans la catégorie Adaptation scolaire, ainsi qu’à la finale régionale de Rimouski le 27 avril, dans la même catégorie. Prochaine étape : finale nationale. « Les projets doivent étudiés au début de mai et nous saurons par la suite si nous sommes finalistes à Québec », d’indiquer Josée Rousseau.

L’an prochain, la classe de cheminement d’autonomie fonctionnelle doit poursuivre le projet Cafélin autrement par la vente de cartes de Noël à l’effigie des chats du refuge Chez Aurèlie et en maintenant un lien avec les propriétaires Julie et David.