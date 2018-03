Des élections au printemps seraient préférables selon le maire de Saint-Pascal

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Le maire de Saint-Pascal, Rénald Bernier, suggère que les élections municipales, qui ont lieu en novembre, soient déplacées au printemps, pour permettre aux nouveaux élus de ne pas être coincés dans les opérations de budgets annuels municipaux, qui doivent être déposés pour Noël.

Sa proposition trouve écho dans plusieurs municipalités de la province. « Quand un nouveau conseil est élu, il peut avoir de nouvelles orientations, des nouvelles idées, mais ne peut pas changer le budget », dit le maire de Saint-Pascal. Il ajoute que c’est souvent le même personnel administratif qui travaille à l’élaboration du budget et aux élections municipales, qui se tiennent en même temps lors d’une année électorale.

« En tenant les élections au printemps, ça donnerait du temps aux gens de s’acclimater. Sinon, les conseils demandent des prolongations, ce qui est possible d’obtenir jusqu’au 31 janvier », a-t-il dit. Le mois de mai serait selon lui une meilleure option.

« J’en parle autour de moi et les gens trouvent que l’idée est bonne. »

Pour proposer un changement au gouvernement en place, selon lui, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités devraient être d’accord et en faire la demande.

Actuellement, l’UMQ affirme que plusieurs membres ont soumis cette idée. « C’est une idée avec laquelle nous ne sommes pas en désaccords, mais nous allons prendre le temps de l’étudier pour bien en évaluer les pour et les contre », a indiqué Mélanie Destrempes, de l’UMQ.

Quant à la FQM, on se dit favorable à toute mesure qui faciliterait l’exercice démocratique. « Il faudrait l’analyser plus amplement afin de savoir si le déplacement des élections au printemps amènerait d’autres conséquences néfastes que de tenir les élections le premier lundi de novembre. C’est d’ailleurs une question qui sera abordée dans notre commission permanente sur le développement social, les institutions et la démocratie », a dit Mathieu Leblanc, conseiller en relation avec les médias à la FQM.