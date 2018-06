Élections partielles : de nouveaux élus aux conseils municipaux de Sainte-Louise et de Saint-Roch-des-Aulnaies

De nouveaux élus joignent les conseils municipaux de Sainte-Louise et de Saint-Roch-des-Aulnaies. Ceux-ci ont tous été élus lors d’élections partielles qui se sont déroulées simultanément dans les deux municipalités voisines.

À Sainte-Louise, M. Normand Dubé a été élus maire avec 198 voix contre 93 voix pour Mme Mireille Forget. Rappelons que cette élection a été provoquée par la démission de l’ancien maire, M. Denis Gagnon, qui s’est retiré en mars dernier.

À Saint-Roch-des-Aulnaies, les démissions successives des conseillers Yves Plante et Guillaume Duval ont finalement permis à deux femmes de joindre le conseil municipal, représenté exclusivement par des hommes depuis l’élection générale de novembre dernier. Les deux candidates élues lors de l’élection partielle sont Évelyne Castonguay au poste no 1 et Diane Renaud au poste no 3.