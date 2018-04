Élection provinciale dans Côte-du-Sud : la candidate de la CAQ membre du PQ jusqu’en 2017

Crédit photo : Maxime Paradis

Selon le journaliste de CMATV, José Soucy, la candidate de la CAQ dans Côte-du-Sud, Mme Marie-Ève Proulx, a déjà été membre du Parti québécois. C’est ce qui en ressort d’une vérification que le journaliste a effectué auprès du Directeur général des élections du Québec.

Questionnée à cet effet, il est rapporté que l’ancienne mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud ne s’est pas défilée, avouant avoir acheté sa carte de membre de l’association péquiste de Côte-du-Sud en 2014, après avoir été approchée à cette fin. Elle croyait alors que le PQ était sa formation politique, elle qui a déjà voté « Oui » au référendum de 1995. Si elle tourne aujourd’hui le dos au Parti québécois, c’est parce qu’elle juge que la formation s’éloigne de ses priorités et des préoccupations des citoyens, en plus de manquer de connexion avec la population.

Sociale-démocrate

Celle qui se qualifie de sociale-démocrate croit également que la Coalition Avenir Québec est au centre de l’échiquier politique, malgré la présence de personnes jugées plus à droite sur le plan économique au sein du parti. « Mes idées sont progressistes, mais, point de vue de la gestion, je suis très à droite, je cherche l’efficacité », a-t-elle déclaré à CMATV.

Rappelons que lors de l’annonce de sa candidature le 13 avril dernier, Marie-Ève Proulx a mentionné avoir signé le manifeste de la CAQ en 2011, lors de la formation du parti. Elle explique aujourd’hui s’être désintéressée de la politique partisane provinciale à partir de ce moment et jusqu’en 2014, entre autres, parce qu’elle est devenue mère et qu’elle n’était « plus sûre de rien. »