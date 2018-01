Élection provinciale 2018 : Norbert Morin annoncera ses intentions en mars

Crédit photo : Maxime Paradis

Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, a dit être toujours en réflexion quant à son avenir politique, lors d’une rencontre tenue avec la presse régionale, vendredi en matinée.

Trois jours auparavant, le journaliste de La Presse, Tommy Chouinard, rapportait que M. Morin devait annoncer sous peu son départ de la vie politique après avoir terminé le présent mandat. Son attaché de presse, Julien Mercier Caron, avait alors répliqué au Placoteux que M. Morin était en fait toujours en réflexion. Il invitait même les journalistes de la région à le questionner sur le sujet lors de la rencontre bilan de l’année 2017 qu’il allait tenir le 19 janvier.

Questionné à cet effet, M. Morin a effectivement confirmé être toujours en réflexion. Celui qui a été élu pour la première fois en 2003 pour représenter la circonscription de Montmagny-L’Islet termine actuellement son quatrième mandat, son deuxième à titre de député de Côte-du-Sud.

Parmi les points qui lui donnent le goût de se représenter, Norbert Morin mentionnait les projets à venir dans le comté en 2018 et au-delà, l’esprit de collégialité qui règne avec ses collègues à l’Assemblée nationale et ses nouvelles fonctions de Whip adjoint du Gouvernement.

« J’annoncerai mes intentions en mars prochain » – Norbert Morin.

Désignés par le chef d’un groupe parlementaire, les Whips adjoints viennent en aide au Whip en chef du Gouvernement en assurant la cohésion et la constance au sein du caucus. Il doit également s’assurer qu’un nombre suffisant de députés soit présent en Chambre lors des votes et durant les travaux des commissions. « C’est une fonction que j’adore et que j’aurais bien aimé exercer avant », d’indiquer M. Morin.

Toutefois, M. Morin reconnaît qu’au-delà de sa passion pour la joute politique, il se sent de plus en plus fatigué le soir, ce pour quoi il se dit toujours en réflexion pour le moment. « J’annoncerai mes intentions en mars prochain », a-t-il fait savoir.