Élection partielle à Saint-Pascal : François Gagné-Bérubé tentera sa chance de nouveau

Candidat au sein de l’équipe de M. Clermont Desgagnés à la dernière élection municipale, François Gagné-Bérubé tentera sa chance de nouveau au conseil municipal de Saint-Pascal, à titre de candidat indépendant, en vue de remplacer le siège laissé vacant par la démission de M. Daniel Beaulieu.

Jeune père de famille de 28 ans, François Gagné-Bérubé a annoncé ses intentions par communiqué de presse le 28 mars. « J’ai grandi et j’ai fondé ma famille ici. Mon désir de représenter les citoyens de Saint-Pascal est toujours présent, je veux le faire pour eux, pour les gens qui m’entourent et pour ma famille », pouvait-on lire.

M. Gagné-Bérubé estime posséder les outils pour représenter et porter le message des citoyens de Saint-Pascal. Soucieux de l’avenir des générations futures au sein de sa communauté, il espère contribuer au développement de Saint-Pascal pour que sa ville demeure attirante pour les jeunes familles.

Bonne candidature

Informé des intentions de François Gagné-Bérubé, le maire de Saint-Pascal, M. Rénald Bernier, a dit voir cette candidature d’un bon œil. « C’est un bon candidat et c’est pourquoi nous n’avons pas l’intention de rechercher d’autres candidats pour l’affronter », a-t-il déclaré.

Il ajoutait que M. Gagné-Bérubé représentait une tranche d’âge de la population actuellement sous-représentée au conseil municipal de Saint-Pascal. Si d’autres candidats venaient à s’annoncer, l’élection partielle au siège no 4 pourrait avoir lieu d’ici la Fête nationale, en juin prochain. Autrement, M. Gagné-Bérubé pourrait être élu par acclamation dès le mois de mai, ce qui n’est pas impossible, puisqu’aucune autre candidature n’a pas été annoncée jusqu’à maintenant. Mme Francine Soucy, anciennement conseillère municipale et défaite par Daniel Beaulieu à la dernière élection, a précisé au Placoteux n’avoir aucunement l’intention de se représenter, précisant que la politique municipale était maintenant derrière elle.

Rappelons que c’est le 12 mars dernier que M. Daniel Beaulieu, anciennement propriétaire du concessionnaire Kamouraska Chrysler à Saint-Pascal, a dû démissionner de son poste de conseiller au siège no 4, en raison d’une balance de prix de vente qu’il avait conservé lors de la vente de son entreprise au Groupe Olivier. Cette dernière ayant des contrats de ventes, d’entretiens et de locations de véhicules avec la Ville de Saint-Pascal, M. Beaulieu avait préféré démissionner afin d’éviter des plaintes qui auraient pu nuire à son ancienne entreprise et l’actuelle administration municipale.