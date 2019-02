Un élan de générosité pour une famille qui a tout perdu dans un incendie

Crédit photo : Courtoisie

Les pompiers et les gens de Sainte-Louise ainsi que la famille de Zoé Mouvet-Jourde, qui a pratiquement tout perdu dans un incendie survenu vendredi après-midi, ont lancé un mouvement de générosité qui laisse sans mot la mère de deux enfants qui habitait le logement du bâtiment incendié.

L’incendie a causé beaucoup de pertes. Il a démarré dans le laboratoire de l’entreprise Labo Solidago, qui fait des produits de santé naturels pour les vaches, entre autres. La fumée a vite envahi la cuisine du logement qu’habitaient Zoé Mouvet-Jourde et ses filles Julia, 9 ans et Louane, 3 ans. Fort heureusement, la mère de famille avait son disque dur d’ordinateur et son sac à main sur elle lorsque c’est arrivé, seuls biens qu’elle a pu sauver, car elle apprêtait à aller transférer des photographies de voyage.

« On ne voit plus la vie de la même façon maintenant. J’apprécie plus chaque moment et chaque instant. L’important, c’est vraiment les relations humaines finalement. » – Zoé Mouvet-Jourde

Selon elle, le feu s’est installé rapidement et elle a à peine eu le temps de sortir du logement et alerter une collègue vers 13 h 15. Elle a annoncé en fin d’après-midi la nouvelle à ses deux filles qui étaient à l’école et à la garderie et elles ont relativement bien réagi, excepté pour la disparition de leur chat suite à l’incendie.

« On ne voit plus la vie de la même façon maintenant. J’apprécie plus chaque moment et chaque instant. L’important, c’est vraiment les relations humaines finalement », a dit Zoé Mouvet-Jourde.

Rapidement, la Croix-Rouge les a aidées, ainsi que des amies de la famille qui ont amené une tonne des vêtements. Les pompiers de Sainte-Louise, touchés par le drame, ont démarré une campagne de sociofinancement qui a permis d’amasser des milliers de dollars. « C’est beaucoup, je suis impressionnée », a dit, visiblement sans mot, Mme Mouvet-Jourde.

Celle-ci doit également gérer la reprise des activités de l’entreprise où elle est superviseure au laboratoire, Labo Solidago. Les opérations ont été déplacées dans un local de La Pocatière dimanche dernier. L’entreprise emploie six personnes.