Une église «de bon goût»

Crédit photo : Courtoisie

Le 6 août dernier, l’église de Sainte-Perpétue entamait sa première transformation visible par le nettoyage au jet d’eau et le sablage presque à nu de son revêtement de bardeaux de cèdre.

Les Entreprises PST, responsable de ce « traitement facial » a fait découvrir un bardeau de grande qualité qui a tenu bon et de façon incroyable face aux intempéries, et ce, depuis plusieurs décennies. Le comité d’action s’est consulté pour choisir une couleur qui soulignerait à la fois l’envergure, la sobriété et la classe d’un tel bâtiment. Par souci de conserver une apparence élégante et familière à la population, les membres du comité ont dû sélectionner, parmi la vaste sélection de couleurs proposée par Peintures MF, une teinte qui s’apparente aux souvenirs du plus grand nombre. Finalement, la couleur retenue porte le nom « De bon goût ».

Rappelons que les argents reçus du Conseil du Patrimoine Religieux de Québec sont conditionnels non seulement à la mise en valeur de ce bâtiment patrimonial, mais à la réalisation d’un projet commun qui donnera un nouveau souffle à sa viabilité. La mission du Comité d’action Avenir de l’église, mis en place en 2015, est basée sur deux volontés complémentaires et indissociables: tout d’abord, assurer la préservation du bâtiment patrimonial et ensuite, assurer sa pérennité en lui donnant une nouvelle vocation tout en revitalisant l’économie locale et régionale.