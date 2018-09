Édifice Claude-Béchard : la MRC dépose une poursuite contre la firme d’ingénierie

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Pour ne pas perdre son droit de recours en raison du délai de prescription, la MRC de Kamouraska a déposé une poursuite de 175 000 $ contre Tetra Tech, la firme d’ingénierie responsable des travaux de l’édifice Claude-Béchard.

La MRC de Kamouraska a toutefois bon espoir qu’il y ait une entente avant d’en arriver à judiciariser le litige.

Dans des travaux de ce genre, une retenue, soit un montant d’argent, est souvent conservée par le donneur d’ouvrage advenant le cas où les travaux n’étaient pas livrés correctement. La MRC n’a toujours pas donné ce montant, car elle n’est toujours pas satisfaite de l’ensemble des travaux.

On cite en exemple des valves trop petites sur le système de géothermie qui pourraient causer une usure prématurée.

« Une révision a été faite par des ingénieurs indépendants qui ont fait un diagnostic de la situation. Certains correctifs ont été faits », indique le directeur général de la MRC Yvan Migneault.

Dans les 175 000 $ sur l’avis de poursuite, on inclut les travaux qui ont dû être faits et ceux qui ne sont pas faits à ce jour. Si on se rend jusqu’à ce qu’un juge doive s’en mêler, le montant permettrait de tout corriger. On n’inclut pas les frais d’avocats.

« Il y a une ouverture à négocier et on a bon espoir que ça se règle sans aller plus loin. On a inscrit une poursuite pour éviter de dépasser le délai de prescription après lequel nous n’aurions plus de recours, étant donné que ça fait trois ans », dit le préfet Yvon Soucy.

Il ajoute que malgré les correctifs à apporter, la bâtisse remplit quand même ses objectifs d’efficacité énergétique.