Je vous écoute : un premier défi théâtral pour Mario Jean

Bien connu comme humoriste, Mario Jean fait le saut au théâtre cette fois-ci en interprétant un homme nouvellement séparé dans la pièce « Je vous écoute. » Cette pièce, coécrite par le chanteur français Bénabar et Héctor Cabello Reyes, a été adaptée dans sa version québécoise par nul autre que… Mario Jean.

Mario Jean a l’habitude de la scène, mais pas nécessairement du théâtre. Depuis plusieurs années, l’envie de sauter sur les planches le titillait. Faute de temps, le rêve ne s’était jamais concrétisé, malgré les opportunités. Maintenant que son horaire s’est un peu plus libéré, il s’est dit que c’était le temps ou jamais.

Plutôt que d’attendre qu’un projet se présente à lui, Mario Jean a décidé de provoquer les choses en faisant l’adaptation d’une pièce ayant cartonné en France, « Je vous écoute. » Un double défi pour l’humoriste qui y joue également l’un des protagonistes principaux. « C’est un texte solide à la base, donc je dirais que l’adaptation s’est plutôt bien réalisée », confiait-il.

En ce qui concerne son rôle de comédien au sein de la pièce, Mario Jean avoue trouver des ressemblances entre le métier de comédien au théâtre et celui d’humoriste. Au final, il ne se sent donc pas trop dépaysé. « Il y a un travail de jeu et d’interprétation également quand tu fais du “stand-up comique.” Où c’est différent en théâtre, c’est que d’autres comédiens sont impliqués et qu’il y a une sorte de jeu de ping-pong qui s’exerce entre nous. Sinon, on essaie aussi de suivre le rythme du public comme en humour », déclarait-il.

Bien entouré

Entouré sur scène de Marc-André Coallier, France Parent et Luc Boucher, Mario Jean joue, dans « Je vous écoute », le rôle d’un homme nouvellement séparé qui décide de confronter le psychothérapeute de son ex-conjointe, qu’il tient responsable de sa séparation. Au fur et à mesure que la pièce avance, son personnage s’apercevra qu’il est peut-être plus responsable qu’il ne le pense de cette séparation et que le psychothérapeute en question a peut-être franchi la ligne en entamant une relation avec son ex-conjointe. « C’est une pièce avec beaucoup de substances où l’on rit beaucoup. Les couples qui viendront voir cette pièce vont beaucoup réfléchir sur leur relation au sortir de la représentation. On n’appelle pas ça une comédie thérapeutique pour rien », d’indiquer Mario Jean.

« Je vous écoute » sera présenté à la Salle Edwin-Bélanger de Montmagny le 11 novembre prochain à 20 h. Billets en vente auprès des Arts de la Scène au 1 866 641-5799 ou au www.adls.ca.