Écoles fermées dans le secteur Saint-Pascal

Crédit photo : Courtoisie

Les conditions météorologiques difficiles forcent la fermeture des écoles de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, dans le secteur de Saint-Pascal, pour une deuxième journée consécutive.

Pour le moment, les écoles primaires sont fermées seulement en avant-midi. Une décision sera rendue plus tard en ce qui concerne l’après-midi. L’école secondaire Chanoine-Beaudet, de son côté, est fermée pour toute la journée.

Conditions routières

Les conditions routières demeurent encore difficiles aujourd’hui, à certains endroits, entre Montmagny et Rivière-du-Loup. L’autoroute 20 est partiellement enneigée entre Montmagny et La Pocatière avec une bonne visibilité, alors que la 132 est toujours enneigée avec présence de lames de neige et une bonne visibilité entre ces deux mêmes localités.

La chaussée de la route 204 est enneigée avec présence de lames de neige entre Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. La visibilité y est bonne.

Entre Rivière-du-Loup et La Pocatière, l’autoroute 20 est enneigée avec une bonne visibilité, tandis que la chaussée est enneigée avec présence de lames de neige et une visibilité réduite sur la 132.

La route 289 entre Pohénégamook et Saint-Alexandre est enneigée avec une bonne visibilité.