Écoles fermées et routes enneigées dans Kamouraska-L’Islet

La première tempête de 2019 s’abat actuellement sur la région et occasionne la fermeture de plusieurs écoles du territoire, en plus de compliquer les conditions routières.

Dans L’Islet, tous les établissements (services de garde, préscolaire, primaire, secondaire, éducation des adultes, formation professionnelle et centre administratif) de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud sont fermés pour la journée.

À La Pocatière, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est également fermé pour la journée.

Du côté de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, toutes les écoles sont fermées pour la journée.

Chaussée enneigée et visibilité réduite

Sur les routes, la chaussée est enneigée et la visibilité est réduite sur l’autoroute 20 entre Rivière-du-Loup et Montmagny ainsi que sur la route 204 entre Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile.

Sur la 132, la chaussée est enneigée de Rivière-du-Loup à Montmagny. La visibilité est bonne de Rivière-du-Loup à La Pocatière, mais elle va de réduite à nulle entre La Pocatière et Montmagny. La route 289 est enneigée avec une visibilité bonne.