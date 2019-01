Écoles fermées cet après-midi dans le secteur La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Les écoles du secteur La Pocatière de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup seront fermées cet après-midi.

Il s’agit de l’École polyvalente de La Pocatière, de l’École Sacré-Coeur (La Pocatière), l’École de l’Amitié (Saint-Gabriel-Lalemant), l’École de l’Orée-des-Bois (Sainte-Louise), l’École de l’Étoile-filante (Saint-Onésime-d’Ixworth), l’École de la Marée-montante (Saint-Roch-des-Aulnaies), l’École de la Pruchière (Saint-Pacôme) et l’École des Vents-et-Marées (Rivière-Ouelle). Cette fermeture s’applique également au Centre de formation professionnelle de La Pocatière (fermé cet après-midi et ce soir) et le Centre d’éducation des adultes, point de service La Pocatière.

Tous les services de garde scolaire demeurent toutefois ouverts.