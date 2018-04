École primaire de Saint-André : travaux majeurs et agrandissement de la bibliothèque

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Après 11 ans d’échanges et de reports entre les différents intervenants concernés, la bibliothèque de Saint-André-de-Kamouraska sera transférée du deuxième étage au rez-de-chaussée de l’école et ainsi agrandie, avec une entrée indépendante pour faciliter l’accès au public.

Depuis 1983, la bibliothèque est accessible à l’intérieur de l’école et en dehors des heures scolaires au public. Cet agrandissement la rendra plus accessible à tous, mais aussi aux personnes à mobilité réduite.

«Le projet a parti lentement et il a fallu beaucoup de détermination et de volonté», se réjouissait le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, qui a annoncé une aide de 135 200 $ pour ce projet.

Le transfert des activités dans un plus grand espace au rez-de-chaussée s’inscrit dans un plus grand projet de 900 000 $ qui permettra de rénover l’école primaire au grand complet : salles de bain, plancher, peinture, cage d’escalier avec monte-personne, etc. La particularité dans cette histoire est que la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a accepté d’attendre une année pour son projet de rénovations, histoire d’arrimer le dossier de la bibliothèque. Les travaux seront réalisés cet été en prévision de l’année scolaire 2018-2019.

La responsable de la bibliothèque, Mme Micheline Rodrigue, était bien heureuse du dénouement de ce projet dont on parle depuis si longtemps. «C’est un rêve, un grand bonheur. C’était très attendu», a-t-elle dit.