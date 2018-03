Une école de tennis à La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

L’entraîneur de tennis et professeur d’éducation physique au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Charles-Antoine Dionne, lance sa propre école de tennis et de badminton à La Pocatière, en raison de la forte demande en ce sens.

Charles-Antoine, qui enseigne également la francisation au Collège, est originaire de Saint-Pascal. Il joue au tennis depuis qu’il est tout jeune et s’entraîne depuis dix ans. « J’avais énormément de demandes et j’en ai refusé beaucoup ces dernières années », souligne-t-il.

Instructeur de niveau 1, il a décidé de lancer son école de tennis et de badminton pour la mi-avril. Celle-ci s’adresse aux sportifs débutants à avancés. Il proposera des cours individuels, semi-privés et de groupe. Les premiers cours seront donnés à l’intérieur du collège, puis sur les terrains près du Centre Bombardier dès que la température le permettra. Il y aura également une possibilité qu’il se déplace à Saint-Pascal. Il s’agit d’une nouvelle offre pour le Kamouraska. « Je suis un amateur de sports de raquettes. Un de mes premiers buts était de démarrer une concentration badminton au collège, ce qui a été fait. Démarrer mon école de tennis était mon second objectif », a-t-il précisé. Il a commencé à faire connaître son projet il y a quelques jours et déjà, il constate une bonne réponse.