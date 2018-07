École de danse Chantal Caron : Deux médailles d’argent à la coupe du monde

Crédit photo : Courtoisie

En avril dernier, le groupe de Développement 1 et 3 de l’École de danse Chantal Caron de St-Jean-Port-Joli remportait la médaille d’or lors de la compétition nationale 5-6-7-8 Show Time à Charlevoix.

Ces performances leur ont valu une invitation pour participer à la Coupe du Monde de danse qui a eu lieu au Mont-Tremblant du 6 au 8 juillet 2018. La coupe du monde c’est plus de 8 000 danseurs de partout dans le monde qui compétitionnent pour être les meilleurs.

Saint-Jean-Port-Joli était donc représentée par l’École de danse Chantal Caron dans la catégorie danse contemporaine 12 ans et moins et 14 ans. La chorégraphie « le temps d’un violon » de Mélanie Bourgault interprétée avec brio par : Adèle Gendron, Adèle Guimond, Alexandra Bernier, Danaly Chamard St-Pierre, Élie-Rose Grimard, Émie Deschênes, Eve Paré, Frédéricke Guimond, Jade Dumont, Juliette Picard, Olia Russell, Romane Bélanger et Rose-Marie Ouellet s’est mérité la médaille d’argent. Le conte de fées s’est poursuivi avec la chorégraphie de Éléonar Caron St-Pierre intitulé « Différentes ». Interprétée par Annabelle Ouellet, Ariane Castonguay, Florence Garceau Caron, Gabrielle Leclerc, Juliette Marois, Kelly Doyon, Laurence Cloutier, Maève Bélanger, Mahé Deschênes, Mathilde Gendron, Marie-Soleil Normand, Myriam Anctil et Stéphanie Caron, les jeunes femmes ont mis tout leur talent et leur cœur sur scène, ce qui leur a permis de monter sur la deuxième marche du podium lors de la remise des prix qui clôturait la compétition. L’École de danse Chantal Caron est donc très fière de rentrer au bercail avec deux médailles d’argent à l’issue de cette compétition de très haut niveau!

Cet événement termine une année remarquable pour la danse dans notre région. Rappelons que la fondatrice de l’École de danse Madame Chantal Caron a reçu l’Ordre du Canada en mai dernier et que la nouvelle directrice artistique sa fille Éléonar Caron St-Pierre a reçu le prix Monique Miville Deschênes de la Culture en juin dernier.