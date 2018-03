Dynamisme chez les chevaliers de Colomb, Conseil 5425, Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Le dimanche 11 mars dernier, les chevaliers de Colomb du Conseil 5425 de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, en collaboration avec les Conseils de Saint-Pacôme, de Saint-Pascal, de Rivière-du-Loup et de Pohénégamook ont été les hôtes d’une cérémonie d’accueil qui a eu lieu au local de la FADOQ de La Pocatière. Plus de 50 chevaliers représentants leur Conseil respectif étaient réunis afin d’assister à l’intronisation de 15 nouveaux frères membres, dont cinq au sein du Conseil de l’endroit.

L’activité d’admission qui enseigne aux nouveaux venus les principes et les valeurs de l’Ordre s’est déroulée en présence du député d’État du Québec, M. Denis Lapointe, accompagné du responsable des cérémonies d’accueil pour le Canada, M. Denis Carignan, venu spécialement de Régina en Saskatchewan. L’événement permet de renforcer et de maintenir actif les engagements qui sont associés aux sources du regroupement : charité, unité, fraternité, patriotisme.

La saison 2017-2018 expose bien, encore une fois, l’essence de ces valeurs dans ses actions.

Parmi les activités, citons, en novembre, une soirée hommage qui a salué l’implication de plusieurs chevaliers comptant plus de 20 années, dont cinq qui compte 50 ans de chevalerie. Durant le même mois, le marché de Noël tenu au Centre Bombardier, dirigé par le frère Gilles Denis, fut un franc succès en regroupant plus de 50 exposants et permettant la remise de 1 000 $ à la Fondation André Côté.

En février, c’est 360 participants qui ont partagé le repas du brunch de la Saint-Valentin à la cafétéria du Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière, une activité conjointe avec les Fermières. Les profits seront remis, en partie, au printemps, aux Gallas d’excellence de l’institution et à celui de la Polyvalente La Pocatière.

Sous la responsabilité du frère Noël Bélanger, Héma-Québec a pu compter sur le soutien du Conseil 5425 pour deux collectes de sang.

Finalement, concernant la campagne de financement des œuvres des chevaliers de Colomb, Alphée Pelletier, Grand chevalier, remercie la population en soulignant : « C’est probablement la meilleure vente de billets à vie. » Plus de 650 livrets ont été vendus à ce jour. Le tirage des prix sera le 20 avril. Il estime que près de 4 000 $ seront redistribués à la vingtaine d’organismes habituels et à la garderie La Farandole qui a participé aux ventes. Les sommes recueillies serviront à un projet de rénovation.

D’autres activités sont encore à venir. M. Pelletier souligne que la chevalerie vit par ses membres, ses partisans et pour le bien de sa communauté chrétienne.