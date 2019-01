Dumas se réinvente autour de Nos idéaux

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Il n’est pas arrêté à Montmagny depuis une bonne dizaine d’années. Dumas, que plusieurs qualifient de « bête de scène », s’offrira de nouveau au public sud-côtois avec son plus récent spectacle Nos idéaux. Seul cette fois-ci, il promet de surprendre ses fans avec un spectacle différent de ce qu’on s’attend habituellement d’un artiste solo.

Oubliez le chansonnier assis sur un tabouret avec sa guitare. Seul sur scène pour la première fois depuis ses débuts, Dumas a voulu sortir de sa zone de confort pour « Nos idéaux. » « Avec un groupe, j’avais l’impression d’avoir fait le tour du jardin. Je trouvais que j’étais dans un niveau confortable et que j’avais toujours les mêmes habitudes », confie-t-il.

Durant deux ans, il a jonglé avec l’idée de repartir seul en tournée. Après avoir fait paraître son 12eopus « Nos idéaux », en février l’an dernier, Dumas s’est dit que le temps était venu de se lancer sans filet. Mais qui dit absence de groupe dit plus grande scène à occuper. « C’était important pour moi de l’occuper. J’ai reproduit mon studio pour compenser et j’ai misé beaucoup sur l’éclairage et la technologie. Visuellement, c’est très original », s’est-il exclamé.

Toutefois, il avoue que le stress n’est pas le même. En première partie, il qualifie son spectacle de plus aérien, tandis que dans la deuxième, il s’inspire davantage de la culture DJ pour faire bouger les gens et offrir quelque chose plus festif. « J’ai beaucoup plus de choses à penser. Le spectacle repose seulement sur mes épaules, mais c’est vraiment très plaisant à faire. Les premières représentations, je n’étais pas sûr. Mais aujourd’hui, je suis vraiment content d’avoir pris cette orientation », de mentionner Dumas.

Jusqu’à maintenant, Dumas a déjà offert près de 70 représentations de « Nos idéaux. » Il avoue également qu’aujourd’hui le spectacle se situe dans une « belle zone. » « On a fait beaucoup d’ajustements depuis le début, on a ajouté des choses et je te dirais que le show est vraiment rendu là où je me l’imaginais quand j’ai commencé à jongler avec l’idée de repartir en tournée solo. »

Voyez « Nos idéaux » le samedi 9 février prochain à la Salle Promutuel Assurance de Montmagny. Billets en vente auprès des Arts de la Scène.