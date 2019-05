Du nouveau au sein de l’équipe de l’équipe de Bernard Généreux

Crédit photo : Courtoisie

Le député de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, annonce la nomination d’Annie Lavoie à titre d’adjointe aux communications.

Annie Lavoie cumule près de 15 ans d’expérience dans le domaine. Elle a, entre autres, été conseillère en communications et marketing chez Promotion Kamouraska, en plus d’avoir travaillé plusieurs années au sein de médias régionaux. « Les expériences variées dans le monde des communications et la grande polyvalence d’Annie Lavoie seront des atouts pour notre équipe. Nous lui souhaitons la bienvenue et bons succès dans son nouveau rôle qui nous permet d’envisager une campagne électorale forte », déclare le député Bernard Généreux.

« Me joindre à l’équipe dynamique et professionnelle de M. Généreux était une opportunité que je voulais saisir. D’une certaine façon, je considère que je continuerai à faire rayonner nos régions par le biais de mes nouvelles fonctions et j’en suis très heureuse », souligne Annie Lavoie.

Entrée en fonction le 21 mai dernier, Annie Lavoie prend la relève de Mireille Soucy, qui quittera en juillet pour un congé de maternité.