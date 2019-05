Dr Michel Robichaud, président d’honneur du 20e tournoi de golf de la Fondation du Cégep de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Les membres du conseil d’administration et le comité organisateur du tournoi de golf de la Fondation du Cégep de La Pocatière annoncent que la 20e édition de cette activité se tiendra, le samedi 17 août 2019, sous la présidence d’honneur du Dr Michel Robichaud, optométriste des Cliniques d’optométrie Iris de la Côte-du-Sud.

Dr Robichaud réitère ainsi son appartenance et son engagement indéfectible à la Fondation du Cégep de La Pocatière en acceptant la présidence d’honneur du tournoi de golf. En effet, il s’était engagé comme administrateur de 2009 à 2014 et comme vice-président du conseil d’administration de 2011 à 2014.

« Ce retour est symbolique pour moi, car je voue une grande admiration envers les réalisations de notre Cégep au cours des 50 dernières années. Je suis fier de notre milieu d’enseignement collégial et de tout ce qu’il représente pour les prochaines générations ». Issu du domaine de la santé, Dr Robichaud est particulièrement ravi, grâce à son implication, de faire connaître davantage le programme des Soins infirmiers du Cégep de La Pocatière qui sera à l’honneur lors de ce tournoi. « Le domaine de la santé est pour moi essentiel à notre qualité de vie et je serai très heureux de présenter également, par cette activité, la qualité de l’enseignement qui est offerte. »

« Vous pouvez choisir la formule qui vous convient le mieux pour faire votre part soit en vous inscrivant individuellement, en créant votre quatuor, en achetant votre billet pour le souper uniquement ou en faisant un don à la Fondation », de préciser Dr Robichaud. Cette activité annuelle permet à la Fondation de poursuivre sa mission qui est de soutenir les étudiants et étudiantes du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny en leur offrant des bourses et une source de financement pour différents projets initiés par ces derniers.

Pour obtenir des informations ou encore vous inscrire, il s’agit de communiquer avec Mme Johanne Lizotte, coordonnatrice de la Fondation au 418 856-1525, poste 2390 ou par courriel à fondation@cegeplapocatiere.qc.ca. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur le site Internet du Cégep au www.cegeplapocatiere.qc.ca en cliquant sur « tournoi de golf. »