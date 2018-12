Dr Denis Pelletier, président d’honneur du Défi Vélo André-Côté 2019

Crédit photo : Courtoisie

La Fondation André-Côté est fière de présenter le président d’honneur de la 9e édition du Défi Vélo André-Côté, qui se tiendra le samedi 6 juillet 2019. Il s’agit d’un médecin bien connu dans la grande région du Kamouraska-L’Islet, le Dr Denis Pelletier.

Le Défi Vélo André-Côté s’inscrit comme un incontournable des circuits cyclistes estivaux et c’est avec grand plaisir que le Dr Pelletier, qui a participé aux deux dernières éditions, accepte cette présidence et s’engage à le promouvoir tout au long de l’année à venir.

Le Dr Pelletier vous y invite personnellement. « C’est un réel plaisir pour moi de participer au Défi Vélo André-Côté. En tant que président d’honneur, je vous invite à vous joindre à moi pour appuyer non seulement la Fondation, mais aussi promouvoir la bonne santé physique et mentale au Kamouraska » de déclarer le Dr Denis Pelletier. Le défi appelle à la générosité et au dépassement des participants. Les cyclistes effectueront des boucles de vitesses et de kilométrages variés à travers les municipalités du Kamouraska selon les défis propres à chacun. « Mon souhait est d’aider l’équipe et les administrateurs de la Fondation André-Côté à atteindre les objectifs de 75 000 $ et de 175 participants. Les retombées auront un impact immense dans notre collectivité », d’ajouter le Dr Pelletier.

Les sommes amassées permettent à la Fondation André-Côté de poursuivre sa mission de rendre accessibles une gamme de services d’entraide, d’accompagnement, de confort et de soutien aux personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable, ainsi qu’à leurs proches. « C’est un apport social inestimable, complémentaire aux services offerts par le système de santé », de préciser le médecin.