Douze pompiers reçoivent leur certificat de Pompier 1

Crédit photo : Christian Thériault

Une douzaine de pompiers du Kamouraska ont reçu leur certificat de Pompier 1 lors d’un 5 à 7 en leur honneur, le 15 mars dernier, à l’édifice Claude-Béchard.

Réunis avec les directeurs des services incendie respectifs, plusieurs élus et membres de leur famille, les douze pompiers du Kamouraska certifiés Pompier 1, incluant la toute première femme pompière du service incendie intermunicipal de Saint-Pascal, étaient au rendez-vous. « La reconnaissance et la valorisation des pompiers sont deux éléments clefs pour s’assurer que ces derniers demeurent en poste et soient motivés. L’événement de ce soir en est un exemple », de mentionner M. Christian Chénard-Guay, coordonnateur en sécurité incendie pour la MRC de Kamouraska. Depuis 2016, plusieurs formations ont été organisées, que ce soit dans le cadre Pompier 1, de formations en spécialités ou de la formation continue pour les officiers, représentant plus de 350 heures. Présentement, 30 pompiers divisés en deux cohortes sont en cheminement dans la formation en vue d’obtenir leurs diplômes en 2018 et 2019. « Choisir de devenir pompier aujourd’hui demande beaucoup d’implication et de rigueur. Cela demande aussi de la compréhension non seulement des employeurs, mais aussi des conjoints et des conjointes. Nous tenions donc à honorer leur dévouement et leurs efforts avec cette soirée », de déclarer M. Jean Dallaire, préfet suppléant, présent lors de l’événement. Rappelons que les pompiers poursuivent leurs formations ensemble et que tous les services incendie du Kamouraska collaborent avec la MRC dans l’optique d’optimiser la formation en sécurité incendie pour les pompiers du territoire.