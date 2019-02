Une douzaine d’entreprises du Kamouraska participent au projet de Visites virtuelles 360°

Crédit photo : Courtoisie

La SADC du Kamouraska dresse un bilan très positif de son projet de Visites virtuelles 360°, lancé en septembre dernier. Une douzaine d’entreprises de la région sont maintenant plus visibles et concurrentielles sur le Web. L’initiative a également permis à une jeune étudiante de réaliser un stage dans sa région d’origine, à titre de coordonnatrice du projet.

Initié l’automne dernier par la SADC du Kamouraska, ce nouveau projet comportait la mise en ligne de photos professionnelles 360° mettant en valeur les installations intérieures de 12 entreprises kamouraskoises via Google. En plus d’améliorer leur référencement dans ce moteur de recherche, les entreprises participantes font maintenant valoir davantage leurs offres de produits et services, ainsi que leurs aménagements, incitant les clients à se rendre directement sur place.

Parmi les entreprises sélectionnées, six proviennent du milieu pocatois : le restaurant Mikes, Alimentation COOP IGA, Le Gymnase, Chaussures Pop, la Fromagerie Le Mouton Blanc et la Boutique Elle & Moi. Cinq sont de Saint-Pascal : le Centre de rénovation Camille Dumais, le Salon de Quilles Saint-Pascal, le Resto-Pub Le Saint-Pascal–Maison Paradis, Chaussures Fillionet la Tabagie Lunik, ainsi que la Microbrasserie Tête d’Allumette de Saint-André.