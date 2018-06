Un doublé pour les Escaladeurs de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Les Escaladeurs Moustique A ont été déclarés champions du Tournoi Moustique A Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Les joueurs du gérant Simon Ouellet et de l’entraîneur adjoint Guillaume Ouellet ont été parfaits en remportant les six parties de leur tournoi.

Il s’agissait du chemin le plus long pour remporter les grands honneurs. En grande finale, ils ont vaincu l’équipe des Cougars de Saint-Pascal par la marque de 8-4. À noter que tous les joueurs de l’équipe ont évolué à la position de lanceur pendant le tournoi.

Quelques heures plus tard, les Escaladeurs Moustique B2 des entraîneurs Carl Bossé et Mario Lavoie ont battu les Mariniers de Rivière-du-Loup 9-4 pour remporter eux aussi les grands honneurs. Eux aussi n’ont pas connu la défaite et ont remporté deux parties en prolongation pendant le tournoi.

Pour leur part, l’équipe Moustique B1 a dû baisser pavillon face à l’Atelier 5 de Trois-Pistoles en quart de finale par la marque de 4-1 dans un match chaudement disputé. Cette équipe a démontré une belle amélioration durant ce tournoi.