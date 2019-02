Dominic et Martin, ou le plaisir de partager la scène

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

À son cinquième spectacle d’humour en duo, le tandem Dominic et Martin ne semble pas se lasser de partager la scène ensemble. Et pourquoi arrêter? Avec 50 000 billets vendus de leur dernier spectacle Juste Dominic et Martin, le public n’en a visiblement pas assez lui non plus.

Déjà 25 ans que Dominic Sillon et Martin Cloutier partagent la scène ensemble. Un quart de siècle suffisamment long pour que beaucoup de choses évoluent chacun de leur côté, comme la famille et les enfants, par exemple. « Prendre le temps de se retrouver, c’est un défi, ça c’est sûr », de reconnaître Martin Cloutier.

L’essentiel, c’est que la routine de leur quotidien respectif n’est jamais venue affecter le plaisir qu’ils ont à partager la scène ensemble. « Le genre de jeu de ping-pong qu’on joue, c’est ça que les gens aiment et ça serait difficile de récréer ça avec quelqu’un d’autre », d’ajouter Martin Cloutier.

« C’est agréable de constater qu’à une époque où tout le monde se sépare, se morcelle, nous on résiste à deux. » – Martin Cloutier

25 ans plus tard, ils se retrouvent donc à ramer à contre-courant, alors que le tandem a toujours été réputé pour son humour plus consensuel. « C’est agréable de constater qu’à une époque où tout le monde se sépare, se morcelle, nous on résiste à deux », mentionne-t-il.

De plus, avec Juste Dominic et Martin, le duo renoue avec les numéros de stand-up comiques, ce qu’ils avaient un peu délaissés depuis leurs débuts il y a 25 ans. « La comédie c’est un feu roulant de changements. Quand on a commencé, on faisait plus du stand-up, mais c’était la mode des personnages. Les gens voulaient ça, donc on en a intégré à nos shows. Depuis quelques années, le stand-up retrouve ses lettres de noblesse et c’est parfait, ça nous donne juste une raison de renouer avec quelque chose qu’on a toujours aimé faire », d’expliquer Martin Cloutier.

Néanmoins, Dominic et Martin promettent un numéro où leurs personnages de chansonniers feront leur apparition. Ajouté depuis le début de la tournée il y a un an, il a fort à parier que les gens de Montmagny qui ont assisté au spectacle l’an dernier ne l’auront pas vu. « Raison de plus pour venir voir la supplémentaire prévue le 2 mars prochain. Des ajouts ou des ajustements comme ça, on en a fait plusieurs depuis un an », d’indiquer l’humoriste.

Autrement, Dominic et Martin s’occuperont de vous divertir sur des sujets bien de notre époque comme les extrémistes, la langue française et même le camping. « Ça semble confrontant à première vue comme type de sujets, mais ne vous en faites pas, on n’est pas là pour provoquer autre chose que votre rire », de déclarer Martin Cloutier.

Billets en vente au adls.ca.