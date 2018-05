Dix hectares de forêt complètement brûlés au sud de Saint-Bruno

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

Un incendie de forêt a ravagé dix hectares de forêt, soit l’équivalent d’une vingtaine de terrains de football, samedi après-midi, au sud de Saint-Bruno-de-Kamouraska. L’intervention de la SOPFEU a été nécessaire pour maîtriser le brasier.

L’incendie s’est déclaré vers 15 h 20 à proximité du Lac Tinoute sur le TNO de Picard, au sud de Saint-Bruno. Dès les premiers instants, une dizaine de pompiers du Service intermunicipal de sécurité incendie de Saint-Pascal étaient sur place pour s’attaquer aux flammes. Comme le mentionne le directeur, M. Éric Lévesque, il n’a pas tardé à demander l’assistance de la SOPFEU. « Les vents se sont levés et l’incendie nous a dépassés. On a battu en retraite jusqu’à l’arrivée des avions-citernes. Ils ont fait plusieurs largages d’eau avant de maîtriser le feu », a-t-il déclaré.

Du côté de la SOPFEU, l’agente à la prévention et à l’information, Mme Marie-Louise Harvey, ajoute que la pluie tombée en soirée et au cours de la nuit a beaucoup aidé à la maîtrise du brasier. « Pour le moment, il est contenu. Les avions-citernes ne sont plus nécessaires. Vingt-trois pompiers forestiers doivent maintenant s’assurer qu’il ne reste plus aucun point de chaleur aujourd’hui », a-t-elle confié tôt, dimanche matin.

À l’heure actuelle, on ignore toujours ce qui a allumé l’incendie, mais selon la SOPFEU, ce dernier serait probablement d’origine humaine. « Dès mardi, le danger d’incendie va augmenter de nouveau dans votre secteur. Les gens vont devoir être vigilants lors de leurs activités récréatives en forêt et lorsqu’ils nettoient leur terrain », d’ajouter Marie-Louise Harvey.

Personne n’a dû être évacué en lien avec cet incendie et aucun chalet ne serait passé au feu, sinon quelques caches à l’original, de conclure Éric Lévesque.