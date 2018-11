Discussions autour de la problématique de la main-d’œuvre et de l’immigration

Crédit photo : Courtoisie

En rencontrant les représentants d’une quinzaine d’entreprises de la région mardi, le député fédéral Bernard Généreux et sa collègue responsable du dossier au Parti conservateur Michelle Rempel ont constaté que les entrepreneurs faisaient encore face à beaucoup de lourdeur administrative sur la question de l’immigration.

« On m’en parle continuellement », a admis le député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Lors de cette rencontre tenue à La Pocatière, les représentants de ces quinze entreprises ont indiqué qu’ils avaient 350 emplois à pourvoir. Sa collègue et lui mettent la touche finale à une réflexion alimentée par des rencontres qui se sont tenues travers le Canada au cours de la dernière année, afin de mette au point une politique d’immigration appropriée.

« On veut savoir ce que les Canadiens veulent et nous allons proposer une plate-forme la plus positive possible au cours du prochain mois », a dit Mme Rempel.

Lors de la rencontre, il a été question des délais de traitement des demandes, de la lourdeur de la bureaucratie, du fonctionnement du Programme de travailleurs étrangers temporaires et de la hausse de leur pourcentage à plus de 10% par entreprise, la situation à la frontière de Roxham qui pénalise les demandeurs standards, les difficultés de rétention du personnel étranger, les coûts engendrés pour les compagnies qui souhaitent recruter à l’international et les nouvelles mesures de biométrie mises en place depuis cet été pour les demandeurs de visas visiteurs, permis de travail ou d’études, résidence permanente et asile ou statut de réfugié. L’iniquité face aux réalités des régions versus celles des grands centres a aussi été martelée à de nombreuses reprises au cours de la rencontre.

« Alors que les libéraux traitent en priorité ceux qui entrent au Canada illégalement par le chemin Roxham, les conservateurs vont continuer à presser le gouvernement d’accorder la priorité aux besoins des employeurs et de ceux qui respectent les règles. Les conservateurs vont continuer à défendre un système d’immigration juste, compatissant et ordonné. Nous allons mettre un terme à la crise des passages illégaux à la frontière et nous allons planifier l’immigration », a aussi dit Michelle Rempel.