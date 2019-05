Dictée Richelieu 2019 : Plusieurs élèves du Kamouraska s’illustrent

Crédit photo : Courtoisie

Les finales locales du concours de la dictée Richelieu ont eu lieu le 13 avril dernier à Rivière-du-Loup et à La Pocatière.

À cette occasion, quelque 90 élèves de 5e et 6e année de tout le territoire de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup ont pu mesurer leurs connaissances et leur compétence en français en faisant une dictée rédigée par Joseph Chouinard-Pelletier, conseiller pédagogique de la commission scolaire, à partir d’un roman lu en classe. Cette année, le roman « Pars, cours ! Adèle » de Carl Rocheleau était à l’honneur.

Les gagnants kamouraskois dans le secteur Rivière-du-Loup sont Noé Perron de l’école Monseigneur-Boucher de Saint-Pascal pour la 1replace et Marianne Comeau de l’école Les Pélerins de Saint-André en 3eposition. Pour le secteur La Pocatière, les gagnants sont Catherine Rossignol (1replace) de l’école J.-C.-Chapais de Saint-Denis-De La Bouteillerie, de Juliette Néron (2eplace) et Alice Caron (3eplace) de l’école Sacré-Cœur de La Pocatière, Tristan Comeau (4eplace) de l’école La Pruchière de Saint-Pacôme et Sandrine Lévesque (5eplace) de l’école Sacré-Cœur de La Pocatière.

En plus de remporter des chèques-cadeaux, de l’argent et un vélo de montagne, les gagnants se sont mesurerés aux finalistes de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs dans le cadre de la finale régionale qui a eu lieu le 4 mai 2019 à Notre-Dame-du-Lac.