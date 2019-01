Dévoilement des panneaux Saint-Gabriel se raconte

Crédit photo : Courtoisie

Plus d’une soixantaine de visiteurs ont pris part au dévoilement des neuf panneaux du parcours Saint-Gabriel se raconte, le 16 décembre dernier. Initié en 2016 par le comité de développement de Saint-Gabriel-Lalemant, la municipalité est par la suite devenue porteuse du projet permettant d’appuyer et de coordonner la quinzaine de bénévoles impliqués dans cette mise en œuvre.

Des sujets très variés, comme les croix de chemin, les écoles de rang et l’agriculture, ont suscité beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt de la part du public qui s’était déplacé pour l’occasion. « L’histoire de la municipalité en est une de fierté et de recherche d’autonomie dans la construction d’une communauté tissée serrée », de déclarer le maire René Lavoie.

Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska, est heureux de constater que grâce à ce projet, la municipalité a su garder vivante son histoire. « Je suis convaincu que cette nouvelle vitrine qu’offre la municipalité sera appréciée de tous, en plus de renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens », d’ajouter le préfet.

Au point de départ, Saint-Gabriel se raconte a pour but de faire revivre l’histoire de Saint-Gabriel-Lalemant en plus de la mémoire collective de la plus jeune des municipalités au Kamouraska. « Il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on s’en va! Aujourd’hui le défi des petites municipalités est de maintenir et de préserver les acquis que nos bâtisseurs ont laissés. Il faut aussi être innovant et attrayant pour attirer de nouvelles familles », de mentionner Mme Danielle D’Anjou, conseillère municipale et responsable du comité de développement.

Une deuxième phase est déjà prévue au printemps 2019. Les panneaux seront alors installés à leurs ancrages à des endroits stratégiques et significatifs, formant du même coup un parcours pédestre dans le village.

En terminant, mentionnons que la réalisation de ces panneaux a été rendue possible grâce la participation financière de la MRC de Kamouraska, à la hauteur de 4 000 $, via le Fonds de développement du territoire-Volet amélioration des milieux de vie et aussi grâce à la précieuse collaboration des Archives de la Côte-du-Sud et des services professionnels en graphisme de l’entreprise Sigma.