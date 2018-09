Le développement régional bon pour l’économie et pour l’environnement

Crédit photo : Courtoisie

Un gouvernement solidaire pourrait-il soutenir le développement économique de la région de la Côte-du-Sud? « Bien sûr », affirme Guillaume Dufour, candidat de Québec solidaire.

« Tout d’abord, pour assurer un développement adapté aux réalités des différentes régions, Québec solidaire prévoit rétablir les conseils régionaux de développement qui seront composés d’élu(e) s et de citoyennes et citoyens. Ces conseils se verront attribuer un fonds qu’ils pourront investir dans des entreprises de la région. Québec solidaire soutiendra aussi les entreprises qui transforment au Québec des ressources et des produits régionaux ainsi que des entreprises écologiquement responsables. »

« Ce développement prendra en compte le respect de l’environnement. Voici un exemple bien concret. Québec solidaire modifiera le Code de la construction pour permettre l’utilisation du bois d’œuvre dans les constructions, bois qui remplacera le ciment et l’acier, des matériaux beaucoup plus polluants. Il fera ainsi d’une pierre deux coups : lutter contre la crise forestière et réduire les émissions de gaz à effet de serre. »