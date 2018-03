Développement économique La Pocatière en voie de s’entendre avec Sainte-Anne

Crédit photo : Maxime Paradis

Développement économique La Pocatière (DELP) doit bientôt annoncer la signature d’une entente avec la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière dans le but d’assurer le développement du milieu pocatois.

C’est ce que confirmait le directeur du développement industriel de DELP, Joël Bourque, lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 27 mars dernier. « Les pourparlers en ce sens ont débuté il y a plus d’un an. L’entente est en voie de se formaliser », disait-il.

Sans trop en dévoiler les détails, Joël Bourque ajoutait que celle-ci doit impliquer une contribution financière de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et le prêt d’une ressource pour travailler sur des « projets communs. »

« Les pourparlers en ce sens ont débuté il y a plus d’un an. L’entente est en voie de se formaliser. » – Joël Bourque

AGA

L’assemblée générale annuelle a également permis de présenter le dernier état financier de l’organisme qui a enregistré un déficit d’un peu plus de 30 000 $ en 2017, attribuable principalement au projet de construction du bâtiment industriel locatif dans le Parc de l’Innovation, occupé par l’entreprise Nova Biomatique. « C’est vrai qu’on a été obligé de gruger dans notre surplus pour réaliser ce projet, mais ç’a permis de garder deux jeunes entrepreneurs chez nous et consolider une dizaine d’emplois », d’indiquer Joël Bourque.

Dans son rapport d’activité, DELP a souligné les différents projets auxquels il a pris part, dont le GOvember et le Marché public de la Grande-Anse qui a notamment enregistré une hausse des ventes de 21 % l’été dernier. Joël Bourque a également souligné l’initiative du Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec – secteur Bas-Saint-Laurent qui a déposé par l’intermédiaire de DELP un projet visant la création d’un pôle régional d’innovation au Bas-Saint-Laurent, auprès du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Outre La Pocatière, ce projet rassemble les villes de Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-Lac, Rimouski, Mont-Joli, Matane et Amqui. « C’est un projet qui va offrir de belles opportunités d’affaires pour les entreprises du milieu pocatois et qui va rapprocher les centres d’expertises bas-laurentiens », déclarait-il.

Du côté du conseil d’administration, deux postes étaient en élection et les deux administrateurs qui y siégeaient, Patrick Bérubé (Produits Sanitaires Unique) et Michel Garon (CDBQ), ont été reconduits sans opposition.