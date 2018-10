Deux victoires pour l’Everest de la Côte-du-Sud.

Crédit photo : Courtoisie

La troupe de Simon Olivier est allée chercher deux victoires les 28 et 29 septembre derniers en remportant 5-3 et 3-2, à domicile, contre les Flames de Gatineau.

Lors du match du 28 septembre, Olivier Lefebvre et Adam Veilleux ont touché la cible tôt en première période en l’espace de 37 secondes pour donner une avance de 2-0 à l’équipe sud-côtoise. Les Flames de Gatineau ont répliqué en avantage numérique pour réduire l’écart à 2-1. William Dumont s’est assuré que l’équipe locale retourne au vestiaire avec une avance de deux buts.

En deuxième période, les Flames ont ramené l’écart à seulement un but (3-2). Yan-Cédric Gaudreault a touché la cible en avantage numérique ainsi que William Dumont sur une superbe échappée à court d’un homme pour casser l’élan des Flames avec seulement quatre secondes à faire au deuxième vingt (5-2). L’Everest a remporté une quatrième partie cette saison (5-3) malgré un troisième but des Flames en troisième période.

Match du 29 septembre

Le samedi 29 septembre à 16 h, les joueurs de l’Everest se frottaient à nouveau aux Flames de Gatineau. Vincent Éthier a ouvert la marque en première période sur une passe de Yan-Cédric Gaudreault et de Mathieu Ferland. En deuxième période, c’est David Vaysberg qui a donné une avance à l’Everest sur une passe d’Alexandre Lessard-Divers et de Ryan Massicotte. En troisième période, les Flames de Gatineau ont égalisé la marque, ce qui a forcé une période de prolongation. Mathieu Ferland a mis fin à la partie en comptant son premier but de la saison sur une passe d’Alexandre Fortier.

Le samedi 6 octobre, l’Everest de la Côte-du-Sud affrontera le Révolution du Lac Saint-Louis au Sportplexe Pierrefonds.