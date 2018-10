Crédit photo : Courtoisie

Juste à temps pour Noël, deux nouvelles mises en vente qui s’inscrivent déjà dans la programmation 2019-2020 des Arts de la Scène avec deux valeurs sûres de l’humour : Mike Ward et P-A Méthot.

Après une absence de quatre ans en sol magnymontois, Mike Ward présentera son nouveau spectacle à la salle Edwin-Bélanger le samedi 26 octobre 2019 à 20 h.

Devant le succès de son rodage, P-A Méthot reviendra à Montmagny pratiquement un an jour pour jour présenter cette fois la version achevée de son 2e one man show les vendredi 8 et samedi 9 novembre 2019 à 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Les billets seront en vente auprès des membres VIP du 25 au 29 octobre et aux membres Privilèges du 30 octobre au 1er novembre. L’admission générale se fera quant à elle à compter du vendredi 2 novembre minuit en ligne, dès 9 h au bureau des Arts de la scène, par téléphone au 1 866 641-5799 et chez Jean Coutu Montmagny.