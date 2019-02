Deux projets artistiques du Kamouraska seront soutenus

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC de Kamouraska, La Matanie, La Matapédia, La Mitis, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup, Témiscouata et des Basques, les villes de La Pocatière, Matane, Mont-Joli, Rimouski et Rivière-du-Loup ainsi que les organismes intervenants, le Collectif régional de développement et Culture Bas-Saint-Laurent, annoncent les projets soutenus à l’occasion du dernier appel prévu à l’Entente de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent 2016-2019.

Les partenaires confirment un soutien de 147 255 $ à six artistes et quatre organismes artistiques.

Les artistes suivants seront soutenus : Nadine Boulianne (Ville et MRC de Rivière-du-Loup), Pierre Durette Valois (MRC de La Matapédia), Magali Guilbert (MRC des Basques), Emie Rioux Roussel (Ville de Rimouski et MRC Rimouski-Neigette), Marie-Josée Roy (MRC de Rivière-du-Loup) et Rodolphe-Yves Lapointe (Ville de Matane et MRC de la Matanie).

Les organismes suivants recevront un financement : Centre d’art de Kamouraska (MRC de Kamouraska), Vrille | Art actuel (Ville de La Pocatière et MRC de Kamouraska), OSE — Orchestre symphonique de l’Estuaire et Tour de Bras (Ville de Rimouski et MRC Rimouski-Neigette).

Les projets ont été analysés par un comité composé de pairs, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets ont été sélectionnés sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation avec les objectifs du programme.