Deux mégas vedettes présenteront leur nouveau spectacle à Montmagny

Crédit photo : Courtoisies

Les Arts de la scène annoncent deux nouveaux spectacles qui s’inscrivent dans la programmation 2019-2020. L’humoriste Rachid Badouri et l’auteure-compositrice-interprète Marie-Mai seront de passage à la salle Edwin-Bélanger à l’automne 2019.

Après un succès monstre de ses deux premiers spectacles solos présentés mondialement et plus de 600 000 billets vendus au Québec seulement, Rachid Badouri est très heureux de revenir sur les planches du Québec dès 2019 pour nous présenter son 3e spectacle en carrière. À voir le samedi 28 septembre 2019 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Marie-Mai, une nouvelle ère, un nouveau spectacle. Après avoir conquis près de 2 millions de spectateurs en tournée et en festival, l’auteure-compositrice-interprète amorce son grand retour sur scène. Portée par des sonorités pop et électro, elle propose avec cette tournée une nouvelle formule, plus captivante et artistique que jamais, révélant à la fois son authenticité et sa résilience. À travers ce vent de changement, Marie-Mai n’a rien perdu de la fougue et de l’énergie qu’on lui connaît sur scène. Soyez prêts à être électrisés le jeudi 17 octobre 2019 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Les billets seront en vente auprès des membres VIP du 27 septembre au 1er octobre et aux membres Privilèges du 2 au 4 octobre. L’admission générale se fera quant à elle à compter du vendredi 5 octobre minuit en ligne, dès 9 h au bureau des Arts de la scène, par téléphone au 1 866 641-5799 et chez Jean Coutu Montmagny.