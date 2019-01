Deux médailles pour Mathilde Lavoie à Rimouski

Crédit photo : Courtoisie

Récemment se tenait la compétition Invitation Jocelyne Blier de Rimouski.

Mathilde Lavoie du CPA La Pocatière a fait bonne figure et est revenue avec deux médailles au cou. Elle a remporté l’or dans la catégorie interprétation argent et une médaille de bronze dans la catégorie Star 5 plus de 13 ans.