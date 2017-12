Deux judokas du club de La Pocatière sur le podium

Crédit photo : Courtoisie

Se tenait récemment à Deux-Montagnes la deuxième compétition de développement sur cinq, en vue d’une sélection pour le championnat Canadien en mai 2018 à Calgary.

Les deux athlètes de l’équipe Élite-Dynaco ont fait honneur au club Judo-La Pocatière. D’abord dans la catégorie U16 moins 73 kg comptant 12 athlètes, Olivier Michaud de Sainte-Louise a remporté la médaille d’argent dans un combat très serré. Olivier s’inscrit donc au pointage pour le Canadien.

Pour sa part Jasmin Bélanger de La Pocatière, ceinture marron dans la catégorie U-18, est encore une fois monté sur le podium, mais cette fois sur la plus haute marche avec l’or. La finale a été très active, puisqu’au terme des quatre minutes aucun point n’avait été marqué par les deux judokas. Une prolongation a été nécessaire et encore une fois, quatre minutes plus tard, le combat était toujours au même point. Par contre dans une autre prolongation, la forme physique de Jasmin Bélanger lui a permis de marquer un point, son adversaire était à bout de souffle. Ainsi Jasmin Bélanger cumule des points pour la sélection canadienne et après trois compétitions, il cumule deux médailles de bronze et une d’or.

Trois autres compétitions de développement comptant pour la sélection sont à venir, ainsi que le championnat provincial à la fin de la saison. Notons que Jasmin Bélanger a été sélectionné encore cette année pour le championnat Élite U-18 en janvier prochain à Montréal. Cette compétition regroupe uniquement des compétiteurs sélectionnés au Canada. Ainsi les huit meilleurs judokas de chaque catégorie au Canada ont une passe. Dans la catégorie des U-18 moins 46 kg sur les huit, six proviennent du Québec. La prochaine activité pour le club Judo-La Pocatière se tiendra le dimanche 17 décembre prochain à la Polyvalente de La Pocatière dans le cadre de la Coupe Dynaco 2017.