Deux gymnastes classées pour les qualifications provinciales

Crédit photo : Courtoisie

Les 3 et 4 février derniers, sept gymnastes du circuit provincial du club de gymnastique GYMAGINE de La Pocatière ont participé à leur deuxième compétition de l’année 2017-2018. Trois d’entre elles ont obtenu des récompenses.

Il s’agit d’Élizabeth Dionne qui s’est hissée au premier rang du cumulatif, en plus de remporter une autre médaille d’or (saut), deux médailles d’argent (poutre et sol) et un ruban 6e position aux barres. Les deux autres gymnastes sont Laurie-Ann Morin qui a obtenu une médaille de bronze à la poutre, ainsi qu’un ruban 6e position au cumulatif des appareils, et Noémie Larouche qui a récolté un ruban 6e position à la poutre.

Ces performances ont permis à Élizabeth Dionne et Laurie-Ann Morin de se classer pour les qualifications provinciales qui auront lieu à Vaudreuil du 6 au 8 avril prochain.