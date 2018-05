Deux gradins pour mieux accueillir les visiteurs de la Course de la rivière Ouelle

Crédit photo : Gaby Alexandre

Grâce à la participation de trois précieux commanditaires, la Course de la rivière Ouelle pourra désormais mieux accueillir les visiteurs venus encourager les coureurs. Leur contribution a permis la conception de deux nouveaux gradins mobiles qui doivent aussi profiter à l’ensemble de la communauté riveloise.

Lancée en 2016, la Course de la rivière Ouelle a vu son nombre de coureurs doubler entre sa première et sa deuxième édition. Du nombre de 200 il y a deux ans, ils sont passés à 400 l’an passé. Cette année, les organisateurs espèrent atteindre 600 coureurs. Dans ces conditions, de nouvelles infrastructures pouvant mieux accueillir tout ce monde étaient devenues nécessaires. « C’est n’est pas seulement des coureurs qu’on accueille, mais des parents et des amis qui viennent les encourager. L’an passé, on s’est vite aperçu qu’on manquait de bancs et de tables à pique-nique pour asseoir tous ces gens », d’indiquer Vanessa Michaud, instigatrice de la Course.

Ce constat a été celui qui a poussé l’organisation à doter la Course de gradins mobiles. Grâce à la participation de trois commanditaires, Tourbières Lambert, BMR La Pocatière et Acier Martin Bastille de Rivière-du-Loup, ceux-ci ont pu voir le jour. Le 22 mai dernier, ils ont été inaugurés. « Oui, ils serviront pour la Course, mais également pour d’autres activités, au bénéfice de toute la communauté », d’indiquer M. Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle. À ce propos, il cite en exemple le soccer, qu’il qualifie d’autre activité très populaire, l’été, au sein de la Municipalité. « Je suis convaincu que les parents seront très heureux de s’asseoir dessus pour regarder leurs enfants jouer. Et tant mieux si leur présence (les gradins) permettent d’encourager davantage l’activité physique au sein de la communauté », ajoutait-il.

D’une valeur totale de 1650 $ avant taxes, les deux gradins sont sur trois niveaux et peuvent asseoir jusqu’à 18 personnes chacun. Lors de leur inauguration, une plaque de remerciements aux commanditaires a également été dévoilée. Les deux gradins sont actuellement installés au parc municipal de Rivière-Ouelle.