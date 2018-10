Deux femmes engagées socialement

Crédit photo : Maxime Paradis

Année après année Mireille Lizotte de Moison Kamouraska et Nancy St-Pierre de Financement Agricole Canada agissent conjointement pour contrer la faim au Kamouraska.

C’est certain que la campagne annuelle contre la faim met en évidence l’engagement de ces deux femmes d’exception, mais il faut dire que les deux, chacune à sa façon, travaillent au mieux-être des personnes, surtout celles qui subissent la pénurie alimentaire et, il faut l’admettre, plusieurs autres contraintes. Ça prend du coeur, du courage et une belle énergie pour s’engager ainsi.

Moisson Kamouraska est devenue un organisme essentiel et Mme Lizotte veille au grain. De son côté, Mme St-Pierre, femme très dynamique par son travail au FAC et dans la société comme mairesse de Saint-Joseph et commissaire à la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, ne lâche jamais prise.

Bravo à ces deux dames qui s’investissent autant!

André Drapeau, Saint-Roch-des-Aulnaies