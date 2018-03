Deux élèves du Collège à la finale québécoise d’Expo-sciences

Crédit photo : Courtoisie

Du 16 au 18 mars 2018 avait lieu à Matane la finale régionale de l’Est-du-Québec de l’évènement annuel Expo-sciences. Pour l’occasion, deux projets étaient présentés par Alizée Richer et Sarra Boudoukha du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Parmi les 27 projets qui y étaient présentés, neuf ont été retenus afin de participer à la finale québécoise 2018, dont les deux projets des élèves du Collège.

Dans la classe junior, Alizée Richer de Saint-Philippe-de-Néri a remporté la médaille d’or accompagnée de 50 $, en plus du Prix Antidote pour la qualité de la langue offert par Druide Informatique inc., et du Prix du Cégep de Matane d’une valeur de 500 $, avec son projet « L’arbre est dans ses nodules ».

Pour son projet « L’Humain 2.0 », Sarra Boudoukha de La Pocatière a quant à elle reçu la médaille d’argent de la classe intermédiaire accompagnée de 50 $, ainsi que le Prix Antidote pour la qualité de la langue offert par Druide Informatique inc., le Prix du Cégep de Rimouski d’une valeur de 500 $, en plus d’une Bourse d’études de l’Université Laval d’une valeur de 1 500 $.

Souhaitons la meilleure des chances à ces deux élèves talentueuses lors de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, Finale québécoise 2018, qui aura lieu à Shawinigan du 19 au 22 avril.