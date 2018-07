Deux défaites pour le CHOX-FM de La Pocatière

Crédit photo : Véronique Dionne

Les Cataractes de Grand-Sault ont marqué quatre points non mérités en cinquième manche pour se sauver avec une victoire de 6 à 1 sur le CHOX-FM de La Pocatière lors du premier match de deux.

Cette manche est venue gâcher le duel de lanceur entre Martin Bossé et Matt Curry. Ce dernier a eu le meilleur en tenant l’attaque du CHOX-FM à seulement trois simples tout en retirant cinq frappeurs sur des prises durant son séjour au monticule. Seulement le dernier point des gagnants survenu en sixième manche est mérité. En attaque, Mathieu Moreau et Jamie Gagnon ont frappé deux coups sûrs chacun pour les Cataractes.

Ensuite, les Cataractes ont envoyé 10 frappeurs au bâton en cinquième manche pour marquer cinq points sur cinq coups sûrs et remporter les honneurs du programme double avec ce gain de 9 à 3 sur le CHOX-FM de La Pocatière. Mathieu Moreau avec un double de deux points et les buts remplis avec deux retraits a causé le plus de dégâts lors de cette manche. Marc Michaud avait donné les devants à l’équipe gagnante avec un coup de circuit de deux points dès la manche initiale. En fonction tout le match, François Fortier a signé le gain. Son opposant, Jason Blais a essuyé la défaite. Mathieu Moreau, Éric Moreau et Yves Parent ont respectivement frappé la balle en lieu sûr deux fois. Avec ces deux victoires, les Cataractes remportaient un huitième gain à leurs neuf dernières rencontres. Mentionnons également que pour Marc Michaud, il s’agissait d’un quatrième coup de circuit cette saison. Il est le meneur à ce chapitre dans le circuit, suivi de son coéquipier Mathieu Moreau avec trois.