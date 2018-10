Deux candidats se font raser la barbe par la nouvelle ministre

Crédit photo : GOvember

Lors du lancement des activités du GOvember à La Pocatière, la députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx a rasé la barbe de deux de ses adversaires de la dernière campagne électorale, soit Guillaume Dufour de Québec solidaire et Michel Forget du Parti québécois.

Les organisateurs de l’événement qui dure tout le mois de novembre avaient invité les candidats à jouer le jeu lors de cet événement, durant la campagne électorale. Ils avaient tous accepté, peu importe le résultat.

La nouvelle ministre déléguée au Développement économique régionale et responsable des régions de Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Les Îles-de-la-Madeleine a elle-même relancé les organisateurs récemment. Ceux-ci craignaient que son nouveau rôle qui lui amène un agenda chargé l’empêche d’être sur place, mais elle tenait à y être.

C’est donc devant plus d’une centaine de personnes qu’elle a rasé la barbe de Michel Forget du Parti québécois et celle de Guillaume Dufour de Québec solidaire. Simon Laboissonnière du Parti libéral n’a pu se déplacer en raison d’un conflit d’horaire.

Pour les organisateurs, il s’agit d’un geste lourd de sens. « La participation de Marie-Eve Proulx, Guillaume Dufour et Michel Forget fait la démonstration que la santé masculine est une cause rassembleuse qui transcende les divergences politiques. En plus, elle rappelle que les femmes ont également un rôle important à jouer en matière de prévention », d’indiquer Mino Adjin, instigateur du GOvember.

Cet événement a donné le coup d’envoi au GOvember, qui offrira près d’une trentaine d’activités et qui vise à amasser 10 000 $, dont une partie ira à Movember Canada, mais également à la Fondation André-Côté, la Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima et le Projet Pères de la Maison de la famille du Kamouraska.

102 hommes

Aussi, toujours mardi soir, un total de 102 hommes souriants ont défilé devant la caméra de TVCK dans le cadre d’un projet vidéo mené par Nicolas Paquin, auteur de Saint-Roch-des-Aulnaies et responsable du volet préventif du GOvember. Rappelons que les organisateurs espéraient rassembler 100 hommes de tous âges pour ce tournage.

Cette vidéo, qui doit sortir le 19 novembre prochain lors de la Journée internationale de l’homme, a pour objectif de donner une image positive d’hommes adhérant aux valeurs d’égalité et de respect entre les sexes. Un manifeste témoignant de l’adhésion des participants à ces valeurs a d’ailleurs été signé par les 102 hommes qui apparaîtront dans la vidéo.